Genova – Calcinacci giù dal viadotto autostradale e circolazione interrotta nella strada sottostante.

E’ quanto accaduto poco dopo la mezzanotte quando via delle Fabbriche, a Voltri, è stata chiusa al transito per il distaccamento di alcuni calcinacci apparentemente caduti dal viadotto autostradale che la sovrasta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza.

A verificare lo stato di salute dell’infrastruttura anche i tecnici di Autostrade.

Si attende la fine delle operazioni per poter riaprire via delle Fabbriche al transito.