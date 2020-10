Zignago (La Spezia) – Teneva un gruppo di cani in gabbie di muratura coperte con lastre di eternit, senza cibo e in precarie condizioni igieniche. Un uomo in possesso di un terreno adibito ad allevamento di suini, nella zona di Zignago, nello spezzino, è stato denunciato dai carabinieri forestali a seguito di un controllo.

Nell’area è stato trovato una sorta di canile abusivo, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, dove l’uomo aveva rinchiuso diversi animali che aveva recuperato o che gli erano stati affidati.

Le precarie condizioni in cui vivevano gli animali hanno fatto scattare una denuncia e sanzioni per circa 4mila euro.

Nel corso della verifica dei carabinieri forestali sono stati scoperti anche tre suini che non avevano il marchio obbligatorio per legge, per identificare l’animale e la sua provenienza.

Un illecito che fa scattare altre sanzioni e il rischio di chiusura dell’attività.