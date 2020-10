Genova – Inizia a prendere vita la mostra “Michelangelo divino artista” esposizione dedicata al genio cinquecentesco definito “artista universale”.

La mostra tra pochi giorni inaugurerà a Palazzo Ducale e fervono i preparativi per il suo allestimento.

Tra i più entusiasti ed emozionati c’è sicuramente Luca Bizzarri, presidente della Fondazione Palazzo Ducale, che ieri ha salutato l’arrivo delle prime parti di mostra con un post su Facebook.

“Dentro quelle casse, in piazza Matteotti, c’è Michelangelo – ha scritto Bizzarri a commento di una foto – Ci sono i pezzi della mostra su Michelangelo che inaugurerà tra pochi giorni. L’emozione che ho provato stamattina, nel vederle arrivare in un periodo così difficile per tutti noi, è difficile da raccontare. Genova è viva”.