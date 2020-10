Roma – Nessun nuovo lockdown – a meno che la situazione non precipiti – ma giro di vite a feste ed eventi, niente gite scolastiche e bar chiusi a mezzanotte con blocco delle consumazioni a chi non è seduto al tavolo alle 21.

E’ stato firmato nella notte il nuovo dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rifinito sino a tarda notte in collegamento con i presidenti delle Regioni.

Non ci saranno chiusure generalizzate e non ci sarà la didattica a distanza per gli studenti ma questi ultimi dovranno dire addio – almeno per ora – a gite scolastiche e visite guidate nei Musei. Stop anche agli spettacoli a Teatro dove resta però il limite di 200 persone per ogni evento.

Stop anche agli sport di contatto ma palestre e piscine resteranno aperte e negli stadi resta il limite di mille spettatori.

Il provvedimento varato dal presidente Conte con il nuovo dpcm prevede anche un forte impulso al telelavoro – smartworking con l’obiettivo di ridurre il numero dei lavoratori che usa i mezzi pubblici per gli spostamenti da e per il lavoro.