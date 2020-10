Genova – Un numero verde gratuito, a disposizione dei Cittadini, per avere informazioni sul coronavirus-covid19 e per ricevere supporto per tutte le esigenze collegate alla pandemia.

Da domani, giovedì 22 ottobre, sarà attivo il nuovo servizio “Info Covid Asl3 Genova”, linea telefonica dedicata all’ascolto e a fornire supporto e informazioni sul Covid e argomenti correlati.

Al Numero Verde 800 811 187 risponderà – dalle ore 9 alle 15 dal lunedì al venerdì – un pool di operatori Asl3 per soddisfare le richieste dei cittadini dell’area metropolitana orientandoli da un punto di vista informativo con una presa in carico personalizzata e adeguata ai bisogni di salute. In tal senso alcune risposte potranno essere differite e l’utente potrà essere ricontattato anche fuori dall’orario di disponibilità del Numero Verde per fornire risposte e indicazioni.

“Il servizio Info Covid – spiega il Direttore Generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro – è pensato per supportare i cittadini in questo particolare momento accompagnandoli verso la risoluzione dei problemi. Il numero verde farà da collettore delle richieste interfacciandosi con l’URP e con i nostri servizi attualmente impegnati in contemporanea sulla gestione del Covid: Dipartimento di Prevenzione, Igiene, Gsat, Gruppo Scuola Consultoriale e Ambulatori Scolastici. Abbiamo creato una rete interna di comunicazione con le diverse specialità in grado di fornire al cittadino tempestive risposte sulle specifiche problematiche e rendere fluido il flusso informativo verso l’utenza”.

Il servizio è rivolto alle persone che necessitano di informazioni sui percorsi da seguire per affrontare le diverse situazioni in relazione al Covid 19 agevolando il raccordo tra cittadino e Asl

Servizio analogo era stato attivato ad aprile dove “Pronto Asl3” in tre mesi ha gestito circa 6.700 telefonate di utenti su procedure per l’assistenza Covid-19, bisogni sociosanitari delle fasce più fragili e pratiche amministrative.