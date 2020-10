Genova – Nuovo raid vandalico ai danni delle auto parcheggiate in piazza Giusti, nel quartiere di San Fruttuoso.

Ad essere oggetto di vandalismi alcune vetture parcheggiate regolarmente nel posteggio già oggetto di precedenti attacchi e danneggiamenti.

Questa volta gli ignoti teppisti hanno infranto i parabrezza delle auto con danno di diverse centinaia di euro ma si segnalano anche auto rigate con oggetti appuntiti.

A fare l’amara scoperta, questa mattina, i proprietari delle vetture che hanno subito denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

Non è la prima volta che l’area semi nascosta della piazza è oggetto di raid di teppisti o teatro di risse tra balordi che finiscono con il coinvolgere le vetture.

In questo caso, però, l’episodio sembra “mirato” e coinvolge in modo più rilevante alcune vetture posteggiate in una precisa area del parcheggio.

(foto Facebook)