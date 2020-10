Alta pressione in netto rinforzo sul Mediterraneo occidentale: tuttavia blandi flussi meridionali nei bassi strati determinano ancora condizioni di variabilità sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 ottobre 2020

Al mattino cielo in prevalenza sereno, fatta eccezione qualche nube presente su Savonese e Genovese di ponente. Nel pomeriggio situazione simile con velature in transito da ovest, mentre in serata ci aspettiamo un graduale aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, seppur senza fenomeni di rilievo.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso, ma moto ondoso in aumento dalla sera.

Temperature: stazionarie

Costa: min 9/12°C , max 17/20°C

Interno: min 3/7°C, max 14/18°C

Giovedì 29 ottobre 2020

Cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di addensamenti costieri più compatti sul settore centro-orientale, ove non escludiamo qualche sporadico rovescio; altrove avremo maggiori schiarite.

Venti: ancora moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: in generale aumento.

Venerdì 30 ottobre 2020

Cielo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso.

Temperature in aumento.