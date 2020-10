Genova – Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un tunisino di 31 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale per tentato furto aggravato, per aver fornito false generalità e per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

L’uomo è stato fermato da un addetto alla vigilanza mentre cercava di allontanarsi dal supermercato Pam con alcune confezioni di generi alimentari e deodoranti (valore commerciale 55 euro) occultati in uno zaino. Agli agenti intervenuti ha declinato false generalità ma, una volta sottoposto a fotosegnalamento presso gli uffici della Questura, è emersa la sua reale identità e i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga.