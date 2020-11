Genova – Alla Fiera del Mare sarà attivo dalle 9.30 alle 15.30 l’ambulatorio mobile per l’esecuzione dei molecolari (rinofarigei) in drive-through prenotati attraverso il servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Il nuovo punto si trova, come il precedente, all’interno del Padiglione B “Jean Nouvel” dove si potrà accedere in auto, motoveicolo o bicicletta.

“Questa nuova apertura – spiega il Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro – rappresenta un importante incremento della capacità di esecuzione dei tamponi molecolari, che nella giornata odierna nel solo centro di Quarto ha toccato la cifra record di 370. L’obiettivo finale è di raddoppiare le capacità di prelievo”.