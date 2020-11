Genova – Un camion ha improvvisamente preso fuoco, per cause ancora da accertare, sull’autostrada A12 Genova Livorno, nel tratti tra Genova Est e Nervi, in direzione levante.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8,30 per domare le fiamme e bonificare l’area.

Non risultano feriti ma sul tratto si sono verificati disagi per la chiusura di parte della carreggiata.

In corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio ed eventuali responsabilità.