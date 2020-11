Contagi e decessi da coronavirus non accennano a rallentare in Liguria e il timore crescente è che i parametri sanitari possano far scivolare la nostra regione verso l’inserimento nella cosiddetta “zona arancione” con l’attivazione di nuovi e più rigidi provvedimenti anti contagio.

Nelle ultime ore sono 1.092 i nuovi casi su 5630 tamponi mentre il bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria registra altri 35 decessi.

Dati preoccupanti vista la situazione ligure: il dilagare della pandemia da Covid-19 potrebbe portare la regione verso ulteriori chiusure e l’innalzamento della fascia di attenzione con importante aggravamento delle misure di chiusura e prevenzione.

Preoccupa soprattutto il costante aumento dei contagi nella zona di Genova (+636) ma anche La Spezia (+174), Imperia che registra + 163 contagi in 24 ore e infine Savona dove i casi di contagio in 24 ore sono saliti di ben 119 unità

Ancora apparentemente “zona felice”, invece, la zona di Chiavari che non registra per il secondo giorno consecutivo alcun nuovo contagio.

Cresce senza sosta anche il conteggio delle vittime. Il Bollettino Sanitario diramato dalla Regione Liguria registra ben 35 decessi.

Si tratta di:

Qui di seguito il dettaglio dei contagi per provincia:

ASL 1 Imperia: 163

49 contatti caso confermato

114 attività screening

ASL 2 Savona : 119

31 contatto caso confermato

88 Attività screening

ASL 3 Genova: 636

174 contatto caso confermato

414 attività screening

48 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 0

ASL 5 La Spezia: 174

76 contatto caso confermato

92 attività screening

6 settore sociosanitario

Bollettino 7 novembre 2020 (Alisa – ministero)

TOTALE tamponi effettuati 481.315 (+5630)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 35.544 1092

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 4102 278

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 31.442 814

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 16.878 507

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1598

LA SPEZIA 2137

IMPERIA 1426

GENOVA 10644

Residenti fuori Regione/Estero 310

altro/in fase di verifica 763

TOTALE 16878

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1378 77 -15

ASL1 123 7 4

ASL2 154 7 5

Ospedale Policlinico San Martino 352 25 0

Ospedale Evangelico 71 7 1

Ospedale Galliera 194 6 0

Ospedale Gaslini 14 0 -5

ASL3 globale 206 14 -29

ASL 3 Villa Scassi 188 14 -30

ASL 3 Gallino 15 0 0

ASL3 Micone 3 0 1

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 127 3 6

ASL4 Sestri Levante 117 3 3

ASL4 Lavagna 10 0 3

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 137 8 3

ASL5 Sarzana 136 8 4

ASL5 Spezia 1 0 -1

Isolamento domiciliare 10728 429

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 16752 550

Deceduti** 1914 35

data decesso sesso età luogo

1 26/10/20 F 86 Ospedale Sestri Levante

2 27/10/20 M 96 Villa Scassi

3 27/10/20 F 88 EO Galliera

4 28/10/20 M 90 Villa Scassi

5 28/10/20 M 89 Villa Scassi

6 30/10/20 M 85 Ospedale Sestri Levante

7 30/10/20 F 64 Villa Scassi

8 01/11/20 F 87 Ospedale Sestri Levante

9 01/11/20 F 91 Ospedale Sestri Levante

10 02/11/20 M 68 Ospedale Sestri Levante

11 03/11/20 M 77 Villa Scassi

12 04/11/20 M 89 EO Galliera

13 04/11/20 F 83 EO Galliera

14 04/11/20 M 78 Villa Scassi

15 04/11/20 F 81 villa Scassi

16 04/11/20 M 61 Villa Scassi

17 05/11/20 M 63 HSM

18 05/11/20 M 83 HSM

19 05/11/20 F 91 HSM

20 05/11/20 F 87 HSM

21 05/11/20 M 67 HSM

22 05/11/20 F 83 HSM

23 05/11/20 F 72 HSM

24 05/11/20 M 97 EO Galliera

25 05/11/20 F 83 EO Galliera

26 05/11/20 F 83 EO Galliera

27 05/11/20 M 91 Villa Scassi

28 05/11/20 F 92 Villa Scassi

29 05/11/20 M 76 Villa Scassi

30 05/11/20 M 89 Villa Scassi

31 05/11/20 M 86 Villa Scassi

32 06/11/20 F 63 HSM

33 06/11/20 M 87 HSM

34 06/11/20 F 80 HSM

35 06/11/20 M 80 Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2354

ASL 2 1813

ASL 3 3842

ASL 4 570

ASL 5 441

Liguria 9020