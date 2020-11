Genova – Un nuovo “caso” per le dichiarazioni a mezzo Facebook del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, dopo lo “scivolone” sugli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo” ha definito le centinaia di persone presenti in piazza De Ferrari ieri pomeriggio, riunite in presidio per chiedere Salute e Lavoro, “gente che passa il tempo nei centri sociali a suonare i bonghi”.

Ancora una volta è Facebook a diffondere il messaggio particolare del presidente della Regione Liguria e questa volta difficilmente potranno emergere responsabilità di terzi nelle dichiarazioni visto che Toti ha personalmente pronunciato le parole oggi oggetto di nuove roventi polemiche.

Il presidente ha affermato di aver “tolto il divieto di manifestazione nella città di genova” ma ha doverosamente aggiunto che “bisogna farlo nel rispetto delle regole”.

Un corretto richiamo al rispetto delle regole democratiche e a quelle introdotte dal Dpcm che vieta gli assembramenti ma poi, il presidente ha trasformato un messaggio da amministratore in uno più politicizzato e meno rispettoso delle stesse regole richiamate.

Le 300 persone che ieri manifestavano pacificamente e ordinatamente in una piazza blindata dalle forze dell’ordine che temevano scontri, Toti ha trasformato pacifici e democratici cittadini in frequentatori di centri sociali (che comunque resta attività libera e consentita).

Chi chiedeva democraticamente interventi in favore di salute e lavoro per affrontare subito l’emergenza coronavirus si è sentito apostrofare con parole che oggi sono benzina sul fuoco.

“Sono stati per tre ore qui sotto a lanciare slogan, tutti assembrati – ha dichiarato Toti – Non è tollerabile che della gente che passa la giornata a suonare i bonghi nei centri sociali si assembri nelle nostre città, magari ammalandosi e occupando un posto negli ospedali”.

Le parole dell’amministratore pubblico, eletto da una maggioranza ma rappresentante dell’intera collettività, hanno sorpreso molto, specie dopo l’inciampo di qualche giorno fa quando un post apparso sul suo account Facebook ha scatenato una polemica a livello nazionale per un improvvido passaggio attribuito ad un collaboratore.

Il presidente Toti aveva definito “non indispensabili allo sforzo produttivo” gli anziani.