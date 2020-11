Ventimiglia (Imperia) – Un incendio si è sviluppato questa mattina in un garage in via delle Gerbere, a Ventimiglia.

L’allarme è scattato intorno alle 5.00.

Il rogo ha interessato il garage con poco distante un deposito di vernici.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che si sono adoperati per arginare ed estinguere l’incendio nel minor tempo possibile.

Non risultano feriti né intossicati.

I pompieri stanno verificando la tenuta della soletta del garage e le condizioni di stabilità dell’abitazione che si trova al piano di sopra rispetto alla struttura che è andata a fuoco.