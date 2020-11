Morto l’operaio travolto da un mezzo da lavoro dell’Autostrada A26

Genova – E’ morto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena l’operaio di 54 anni travolto ieri sera da un mezzo per la manutenzione dei viadotti dell’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce a Masone.

L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo da lavoro e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dal macchinario dove era rimasto intrappolato in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il mezzo si trovava su strada quando qualcosa non ha funzionato in modo corretto e una parte del macchinario si è spostata travolgendo l’operaio.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 e l’uomo è stato estratto e poi trasferito con la massima urgenza in ospedale in codice rosso.

I medici hanno tentato di salvargli la vita ma non c’è stato nulla da fare.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e se siano stati rispettati tutti i criteri di sicurezza sul lavoro.

Il mezzo pesante che ha causato la tragedia lavora sui viadotti dell’Auostrada A26 Voltri Gravellona Toce

Polemiche per l’impossibilità del mezzo aereo del 118 di trasferire l’operaio gravissimo per vincoli legati al volo notturno.

Il trasferimento in ambulanza da Masone a Sampierdarena è ovviamente molto lungo.