Genova – Ha tentato di rubare all’interno di una cantina ma ha perso il cellulare e, tornato sul posto a riprenderlo, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato.

E’ accaduto questa notte in via San Quirico.

Protagonista dell’accaduto un 17enne che, insieme a un complice rimasto ignoto, ha provato a rubare all’interno di una cantina di uno stabile.

Dopo aver sfondato la porta a calci, i due si sono introdotti ma il loro tentativo di furto è stato interrotto dall’arrivo del proprietario che ha portato i due uomini a darsi alla fuga.

Nello scappare, però, al 17enne è caduto il cellulare.

Resosi conto di aver perso il telefonino, il ragazzo è tornato indietro a cercarlo trovando però sul posto gli agenti, allertati dal proprietario.

Per lui è scattata la denuncia per tentato furto in abitazione in concorso con un altro soggetto.