Lavoro – Comune di Genova assume 9 muratori

Genova – Il Comune assume 9 muratori con la “chiamata ex art. 16” (L. 56/87). L’annuncio appare sul sito della Regione Liguria e riporta il bando per la ricerca – per assunzione a tempo indeterminato – di 9 muratori (6 ordinari + 3 riservatari).

Per aderire è possibile inviare il modulo di rischiesta che si trova sul sito o recarsi presso gli uffici del Centro per l’Impiego di via Cesarea (Teatro della Gioventù) nei giorni 25-26-27 novembre 2020 rispettando l’ordine alfabetico previsto per ogni giornata e visionabile sul web.

L’annuncio è visibile qui