Genova – Altri 437 nuovi contagi da Coronavirus su 3.859 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Liguria.

Un numero in discesa ma che non deve far abbassare la guardia sulla trasmissione del contagio da Covid-19.

Il numero di contagi più alto si registra ancora nella Asl3 genovese con 208 nuovi casi, mentre il dato di incremento più basso è quello della Asl4 chiavarese con 5 nuovi casi di positività al virus.

Scende il numero di pazienti ospedalizzati, 1.081, quattro in meno rispetto al giorno precedente; in discesa anche il numero dei ricoveri in Terapia Intensiva, 6 in meno per un totale di 111 pazienti.

Ancora una volta a far preoccupare è il numero dei decessi, 19 registrati nelle 24 ore appena trascorse.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi:

ASL 1 Imperia: 77

26 contatto di caso confermato

51 attività screening

ASL 2 Savona: 75

24 settore sociosanitario

15 contatto caso confermato

36 attività screening

ASL 3 Genova: 208

20 settore sociosanitario

71 contatto caso confermato

117 attività screening

ASL 4 Chiavari: 5

2 contatto caso confermato

3 attività screening

ASL 5 La Spezia: 72

25 contatto caso confermato

47 attività screening

Flussi 29 novembre

TOTALE tamponi effettuati 598.285 3.859 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 51.448 437 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.568 38 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 44.880 399 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.671 -122

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.365 LA SPEZIA 1.962 IMPERIA 1.199 GENOVA 7.317 Residenti fuori Regione/Estero 263 altro/in fase di verifica 565 TOTALE 12.671 (esclusi36.398 guariti e 2.380 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1.081 111 -4 ASL1 108 14 0 ASL2 114 14 5 Ospedale Policlinico San Martino 304 37 5 Ospedale Evangelico 45 6 -8 Ospedale Galliera 134 10 -6 Ospedale Gaslini 6 0 -2 ASL3 globale 146 13 10 ASL 3 Villa Scassi 138 13 10 ASL 3 Gallino 8 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 105 6 0 ASL4 Sestri Levante 103 6 0 ASL4 Lavagna 2 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 119 11 -8 ASL5 Sarzana 114 8 -8 ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 11.525 -115 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 36.398 541 Deceduti* 2.380 19

*dettaglio deceduti

datadecesso sesso età luogodecesso 27/11/2020 F 89 Sanremo 27/11/2020 F 93 Sanremo 28/11/2020 M 90 Sanremo 28/11/2020 M 87 Sanremo 28/11/2020 M 85 Sanremo 27/11/2020 M 81 Sarzana 27/11/2020 M 59 VILLA SCASSI 27/11/2020 M 78 HSM 28/11/2020 M 78 HSM 27/11/2020 F 95 HSM 28/11/2020 F 79 HSM 27/11/2020 M 81 HSM 28/11/2020 F 88 HSM 27/11/2020 M 72 HSM 27/11/2020 M 77 HSM 28/11/2020 F 86 Sarzana 28/11/2020 M 92 Sarzana 28/11/2020 M 89 Sarzana 28/11/2020 F 93 Sarzana