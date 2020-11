Genova – Sopraelevata bloccata, in direzione ponente, a causa del traffico intenso per raggiungere il casello autostradale di Genova Ovest per immettersi sulla A7 Genova Milano, bloccata da un cantiere all’allacciamento tra la A12 Genova Livorno e la A7 Genova Milano

Sono pesanti anche in città le ripercussioni per il ritardo di oltre due ore sui tempi previsti della riapertura della galleria Monte Galletto.

Il cantiere di Autostrade doveva riaprire alle 6 del mattino secondo quanto previsto dal crono programma dei lavori ma la riapertura è slittata per un non meglio precisato ritardo.

Ancora una volta a pagarne le conseguenze è il traffico autostradale diretto verso nord e quello locale per le ripercussioni delle code in ingresso.

Inoltre nella notte un grosso camion è rimasto incastrato sulla strada di Pino, sulle alture di Molassana, nel tentativo di bypassare il blocco dell’allacciamento tra la A12 Genova Livorno e la A7 Genova Milano.

Il mezzo è uscito a Genova Est e ha tentato di arrivare a Bolzaneto restando bloccato per ore e solo l’arrivo dei vigili del fuoco ha liberato la strada.