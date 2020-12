Genova – E’ stata sorpresa a vagare per il centro storico di Genova a tarda notte senza un valido motivo e, sottoposta a controllo, aveva in bocca cocaina e in auto un coltello.

Per questo una 27enne genovese è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Pré.

Gli agenti hanno trovato la ragazza vagare e, considerando l’ora, è stata sottoposta a un controllo.

Per giustificare la sua presenza in strada, la 27enne ha tentato varie scuse poco plausibili come il dover andare in farmacia ed essere in attesa di un amico o “sono venuta in macchina ma mi sono persa e non ricordo dove ho parcheggiato”.

Le scuse poco veritiere e l’atteggiamento nervoso della giovane hanno insospettito sempre più gli agenti.

Aiutata a ritrovare l’auto, ad attendere la ragazza all’interno del veicolo c’era il fidanzato.

Nel vano portaoggetti del veicolo i poliziotti hanno sequestrato un coltello di 20 cm; durante il controllo, inoltre, è emerso che la giovane nascondeva un involucro termosaldato di cocaina per cui è stata segnalata amministrativamente.

La ragazza è stata denunciata per porto abusivo d’armi, mentre la coppia è stata sanzionata per aver violato le normative anti covid.