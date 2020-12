Brugnato – Anche lo Shopinn Brugnato 5Terre Outlet Village chiuderà nei giorni festivi come prescritto dalle normative anti coronavirus diffuse dal Governo per ridurre il rischio di contagi. Una circolare ministeriale chiarisce che anche l’outlet di Brugnato deve rispettare il provvedimento che impone la chiusura nei fine settimana “aggirata” lo scorso week end trasformando l’evento in un “caso nazionale”.

Grazie ad una interpretazione di Regione Liguria e della Prefettura di La Spezia, infatti, l’outlet di Brugnato era riuscito ad aggirare temporaneamente la chiusura auto proclamandosi “come il centro storico”.

In pratica la presenza di singole licenze di vendita (autorizzazioni) e il fatto che gli edifici si affacciano su vie comunali aveva fatto percorrere la strada del “negozio di vicinato” che può tenere aperto anche in emergenza coronavirus perché considerato indispensabile.

Una interpretazione che aveva suscitato molte aspre polemiche, in primo luogo perché nella zona dell’outlet non abita nessuno e perchè l’apertura del week end aveva richiamato una folla di persone che ha fatto scattare l’allarme anti assembramento.

Una situazione che ha fatto scattare una circolare ministeriale che “chiarisce” che l’outlet è a tutti gli effetti un centro commerciale e, come tale, deve restare chiuso nei giorni festivi e pre festivi.