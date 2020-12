Roma – Il governo vara il nuoco decreto (non è un dpcm) per Natale e Capodanno e le novità sono davvero molte ad iniziare dal fatto che l’Italia diventerà zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e pre-festivi e zona arancione nei giorni feriali e che il coprifuoco resta fissato alle 22 anche se i singoli Sindaci o presidenti di Regione hanno comunque facoltà di scegliere ulteriori restrizioni aggiuntive.

Nel periodo delle festività si potrà comunque uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti ma solo entro un raggio di 30 chilometri.

Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi” è scritto nel nuovo decreto.

Il nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri vara anche nuove ingenti somme per i “ristori” ovvero le compensazioni che verranno calcolate per le attività danneggiate dalle chiusure.

Si potrà ordinare il cibo nei ristoranti per l’asporto ma non si potrà mangiare nei locali.