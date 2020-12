Imperia – Il corpo senza vita di un uomo di 35 anni è stato ritrovato ieri sera sulla spiaggia della Galeazza, a Imperia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118.

I pompieri si sono adoperati per il recupero del corpo, in parte in acqua.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta e nelle prossime ore saranno condotte le verifiche del caso. Al momento non si esclude nessuna pista, anche se quella di un gesto estremo sembra essere l’ipotesi più accreditata.