Genova – Non sembra voler smettere la polemica relativa al piano neve del Comune di Genova e al mancato spargimento di sale sulle strade nonostante le previsioni meteo e l’allerta neve diramata da Arpal.

Genova questa mattina si è svegliata imbiancata ma, di fatto, fortemente limitata negli spostamenti quotidiani che ogni giorno interessano la popolazione.

A partire dalla rete autostradale, numerosi sono stati i disagi di quanti di sono messi in movimento dalle prime ore della giornata odierna.

La polemica più rovente, tuttavia, riguarda il mancato spargimento di sale sulle strade cittadine, soprattutto quelle dell’entroterra genovese.

Da Voltri a Certosa, da Trasta a Borzoli, Pontedecimo, Campomorone, Begato, e in Val Bisagno decine sono state le segnalazioni per l’impraticabilità della carreggiata e dei marciapiedi, una situazione di grave rischio quindi non solo per gli automobilisti ma per quanti hanno deciso di muoversi a piedi.

I mezzi spargisale sono entrati in azione in tarda mattinata, quando oramai la preoccupazione era tanta soprattutto per la possibile presenza di lastre di ghiaccio sulla strada.

La mancata salatura durante le fasi immediatamente precedenti alla nevicata ha causato disagi anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, con i mezzi Amt bloccati e alcune linee collinari inservibili.

A proposito delle polemiche sul piano neve, il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto spere che sono state disposte tutte le norme che riguardano il piano neve spiegando poi, a proposito delle salature, che in caso di pioggia non è possibile provvedere con lo spargimento di sale sulle strade.