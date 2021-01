Genova – Raffica di multe, sul monte Antola, nelle vicinanze della Casa del Romano, nel comune di Fascia, a oltre 1400 metri di altitudine, per escursionisti trovati lontano da casa in una giornata di “zona rossa” e di divieti.

I carabinieri hanno trovato un’insolita presenza di molte auto nelle vicinanze della Casa del Romano e segni evidenti del passaggio di molte persone sulla neve, dirette verso la zona della vetta del monte.

I controlli effettuati hanno permesso di scoprire e multare diverse persone che hanno candidamente ammesso di essere salite in zona “per vedere la neve” o per fare un’escursione.

Una decisione che costerà piuttosto salata visto le multe elevate dai carabinieri che hanno contestato la violazione del divieto di spostamento prevista dalla “zona rossa”.

In questi giorni di festa, infatti, non è possibile allontanarsi da casa se non per brevi spostamenti per motivi di lavoro, salute o emergenze.

Si può passeggiare attorno a casa ma non ci si può allontanare fuori comune e certamente non ammassarsi sui sentieri “per vedere la neve”.

(foto Facebook)