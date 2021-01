Genova – Anche assessori e consiglieri regionali della Lega esprimono solidarietà al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per la lettera minatoria ricevuta.

Dopo il duro confronto di ieri a seguito dei commenti razzisti pubblicati sotto la foto della prima bambina nata a Genova, figlia di genitori stranieri e la risposta del presidente Toti che ha commentato che “chi nasce in Liguria è ligure”, i rappresentanti della Lega scrivono a Toti manifestando vicinanza e solidarietà: odio e violenza vanno condannati da tutti senza se e senza ma”.

“Massima vicinanza e solidarietà al presidente della giunta regionale Giovanni Toti per la vile lettera minatoria anonima che ha ricevuto nei giorni scorsi – scrivono in una nota i rappresentanti della Lega – Il clima in Liguria, come in altre regioni del Paese, è avvelenato anche per le decisioni contraddittorie e le scelte confuse fatte dal Governo a Roma.

Tuttavia, ciò non può neanche lontanamente giustificare le minacce, l’odio e la violenza, che vanno sempre condannati da tutti, senza se e senza ma. Ci auguriamo che i responsabili di questo grave atto intimidatorio siano identificati al più presto dalla Polizia”.