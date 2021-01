Genova – Ha aperto la finestra perché sentiva dei rumori e scopre i ladri che si stanno arrampicando con una scala. Gran brutto risveglio, la scorsa notte, per una donna residente in via Chiodo, nel quartiere di Castelletto.

La donna si è svegliata nel cuore della notte perché sentiva dei rumori provenienti dalla finestra di casa ed insieme al figlio si è diretta verso la stanza ed ha aperto le persiane scoprendo due persone che stavano armeggiando con la finestra, arrampicati in cima ad una scala.

I due, molto probabilmente ladri da appartamenti, si sono dati alla fuga abbandonando precipitosamente la scala e quando è arrivata la polizia dei due nessuna traccia.

La scala è stata comunque sequestrata per cercare tracce di eventuali impronte digitali.

Gli agenti intervenuti hanno faticato a calmare la donna che si è spaventata a morte trovandosi i ladri praticamente in casa.