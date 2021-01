Genova – Da domenica la Liguria sarà nuovamente in zona arancione.

Lo ha comunicato il presidente della Regione Giovanni Toti in un post comparso sulla sua pagina Facebook spiegando che l’indice Rt della Liguria è attualmente a 1,15 e secondo le regole del Nuovo Dpcm passa nella fascia di rischio arancione.

“Da domenica la Liguria passerà in zona arancione – ha scritto il governatore – come mi ha appena comunicato il Ministro Speranza. Il nostro Rt è pari a 1,15 quindi, in base alle regole del nuovo Dpcm, la nostra regione come molte altre in Italia, si colloca in questa fascia. È bene sottolineare però che i dati si riferiscono a due settimane fa e quelli attuali sono già in miglioramento. Abbiamo deciso, consultandoci con la nostra task force sanitaria, di andare avanti con la didattica a distanza per le scuole superiori ancora per una settimana, proprio per mantenere questi parametri in calo. Comprendiamo l’esigenza dei ragazzi che vogliono tornare in aula ma crediamo sia giusto che ciò avvenga agendo con prudenza e sicurezza. E lo decidiamo a prescindere dal Tar che sta sospendendo nelle altre regioni le ordinanze di chiusura, frutto di una interpretazione delle competenze che andrebbe chiarita al più presto dal Governo per evitare di aggiungere ulteriore confusione a una situazione già complicata.