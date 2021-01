Genova – Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un uomo di 27 anni per il reato di danneggiamento e lo hanno multato per ubriachezza e per violazione della normativa anticovid.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri.

Il 27enne si trovava in via Venezia quando, visibilmente ubriaco, ha sferrato un calcio a un portone mandando in frantumi il vetro dello stesso.

Il ragazzo è stato visto da alcuni residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti che lo hanno fermato e lo hanno poi accompagnato in Questura a smaltire la sbornia.