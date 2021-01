Genova – E’ stato risolto l’incidente avvenuto sulla A7 Genova – Milano, nel tratto compreso tra il bivio con la A12 e Bolzaneto, in direzione di Serravalle.

Nella tarda mattinata di oggi, per cause che sono ancora in via di accertamento, due tir e due auto si sono scontrati.

Attualmente, sul luogo dell’incidente, si viaggia in tutte le corsie disponibili, ma sono ancora presenti 9 km di coda sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio con la A7 in direzione nord.

Agli utenti che dalla A12 sono diretti verso la A7, si consiglia di uscire a Genova Nervi e utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere Genova Bolzaneto, se diretti verso Milano, o Genova Aeroporto se diretti in A10.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti che dal corridoio tirrenico sono diretti verso il Nord-Ovest, si consiglia il percorso A15 – A1 – A21.