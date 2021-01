L’anticiclone si conferma in rinforzo tra Spagna e Francia e sulla Liguria l’aumento della pressione questa volta sarà accompagnato da condizioni effettivamente stabili e da tempo soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 gennaio 2021

Cielo in prevalenza sereno, solo qualche isolata velatura di passaggio al pomeriggio potrà solcare i cieli dell’estremo ponente.

Venti fino al mattino tramonta tesa a tratti forte sui valici appenninici esposti e sul settore costiero tra Voltri e Capo Mele; si modera decisamente nel corso del pomeriggio.

Mare inizialmente molto mosso al largo per onda da terra, stirato mosso / altrove. Moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: in ulteriore diminuzione

Costa: min +1/5°C, max +7/10°C

Interno: min -6/-1°C, max +2/6°C

Mercoledì 27 gennaio 2021

Tempo soleggiato, ma il cielo risulterà sovente velato.

Venti a regime di brezza lungo l’arco ligure.

Mare generalmente poco mosso

Temperature in aumento soprattutto le massime nell’interno.

Giovedì 28 gennaio 2021

Nuvolosità medio-bassa sul centro-levante si sovrapporrà ai cieli velati, non si escludono deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi tra Tigullio e spezzino, più aperto, ma sempre velato a ponente; ventoso al largo