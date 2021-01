Los Angeles – Lutto nel mondo del cinema. E’ morta a 96 anni Cicely Tyson, iconico volto di Hollywood e Broadway e prima donna di colore a ricevere un Oscar alla carriera nel 2018.

A dare l’annuncio della morte dell’attrice è stato il suo manager, Larry Thompson.

Tyson, volto di “Pomodori verdi fritti alla fermata del Treno” e per “Sounder”, che le valse la candidatura ai premi Oscar nel 1973, era stata capace di rompere le barriere della razza rifiutando di interpretare le parti di cameriere, drogate o prostitute, da lei giudicate un insulto per le donne di colore.

Attrice pluripremiata, Cicely Tyson si era aggiudicata un Tony Award, l’Oscar per i musical, con la parte da protagonista nel revival di “The Trip To Bountiful”.

In tanti, sui social, hanno scelto di omaggiare l’attrice. Tra chi ha ricordato Cicely c’è anche Michelle Obama che ha scritto: “Quello che maggiormente mi colpiva ogni volta che passavo del tempo con Cicely Tyson non era il suo potere da star, anche se ciò era evidente, ma era la sua umanità. Appena entrava in una stanza, aveva il potere di elevare tutto ciò che era intorno a lei. Era la personificazione della bellezza, della grazia, della saggezza, della forza, portando avanti quella fiamma che non solo ha guidato lei per 96 pionieristici anni ma illuminando la strada do molti di noi. Mi mancherà tantissimo ma sorrido sapendo quante persone ha ispirato, proprio come me, a camminare un po’ più a testa alta, a parlare un po’ più liberamente e a avere un po’ più come Dio voleva”.