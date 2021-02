Roma – Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato per domani mattina, al palazzo del Quirinale, l’ex presidente della Bce Mario Draghi.

L’appuntamento è fissato per domani alle 12.

Il presidente della Repubblica ha richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale.

“L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell’incertezza”, ha detto il capo dello Stato.