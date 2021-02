Genova – Licenziata alla fine del contratto di lavoro è accusata ora di aver portato via vestiti e gioielli. L’episodio è avvenuto nell’elegante quartiere di Castelletto dove una 67enne di origini russe è stata denunciata dalla famiglia per la quale ha lavorato per un anno perché sospettata di aver portato via gioielli e vestiti per circa 4mila euro di valore.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno verificando se tra i due episodi vi siano dei collegamenti e se, davvero, la donna, una volta saputo della fine del rapporto, abbia deciso di portare via oggetti di valore e vestiti a titolo di “risarcimento”.

Nelle prossime ore la donna verrà ascoltata e potrà chiarire la sua posizione e difendersi dall’accusa.