Una perturbazione sta interessando il nord-Italia portando piogge diffuse sulla Liguria. Seguirà un temporaneo miglioramento nella giornata di lunedì, prima di un nuovo peggioramento a partire da martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 7 febbraio 2021

Piogge diffuse, in transito da ovest verso est. Risulteranno più insistenti sul settore centrale. Attenuazione dei fenomeni già dalla tarda mattinata a partire dall’estremo ponente. Nel pomeriggio si faranno via via largo ampie schiarite soleggiate su imperiese e savonese occidentale, ancora molte nubi e qualche pioggia sul centro-levante, con quota neve in calo attorno a 1500 metri. Cessazione dei fenomeni ovunque in serata.

Venti: Al mattino forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente, deboli/moderati da est a levante. Tra il pomeriggio e la sera rotazione a sud-ovest con rinforzi sull’estremo levante ed in mare aperto.

Mari: Mossi al mattino, moto ondoso in progressivo aumento nel corso della giornata, specie a levante e a largo, dove diverranno molto mossi od agitati. Atteso picco d’onda di 5 metri sul medio-basso Ligure orientale in serata.

Temperature: In calo dal pomeriggio sui rilievi.

Costa: min +9/12°C, max +13/15°C

Interno: min +2/+8°C, max +8/13°C

Lunedì 8 febbraio 2021

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su buona parte della regione. Farà eccezione il levante regionale, dove saranno presenti sin da subito nubi più compatte, in un contesto però asciutto. Nel corso del pomeriggio e ancor di più dalla sera aumento generale aumento della nuvolosità, specie sul centro-levante, accompagnato dal ritorno di qualche piovasco.

Venti: Moderati dai quadranti meridionali, tesi da sud-ovest sull’estremo levante e a largo.

Mari: Mossi sul centro-ponente, molto mossi a levante e a largo per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: In generale calo, più marcato sui rilievi.

Martedì 9 febbraio 2021

Giornata grigia sulla nostra regione con piovaschi diffusi sul centro-levante, Tempo migliore a ponente. In serata attesa intensificazione delle piogge

Ventilazione tesa da sud-ovest, specie in mare aperto.

Mari molto mossi od agitati a largo.

Temperature in lieve aumento.