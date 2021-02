Genova – Il vento forte che sta interessando la Liguria con conseguente avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrogeologico della Protezione Civile per la Liguria ha portato all’entrata in vigore delle ordinanze del Sindaco per la giornata di domani, sabato 13 febbraio.

Le misure previste sono le seguenti:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”;

– chiusura al pubblico, di giardini e parchi storici comunali.

– chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile.