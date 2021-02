Genova – Ha tenuto aperto nonostante il divieto imposto dalla fascia di rischio arancione il ristoratore di un locale del centro multato insieme ai clienti che si trovavano seduti al tavolo.

I controlli condotti dai Carabinieri del nucleo radiomobile hanno effettuato diversi controlli nella giornata di ieri.

Nel locale in centro sono state combinate multe per un totale di 13mila euro al gestore in questione e ai 30 clienti identificati e sanzionati.

Diversi sono stati i ristoratori che hanno scelto di “disobbedire” al divieto, aprendo le sale al servizio per i numerosi clienti che avevano prenotato nei giorni scorsi.

La proprietaria di un bar di Savignone è stata multata mentre 50 persone sono state identificate in Valle Scrivia.

Multe anche per quattro ristoratori sulla passeggiata a mare di Camogli.

Tutti i locali sanzionati rimarranno chiusi per cinque giorni.