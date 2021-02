Imperia – Saranno attuate da mercoledì le misure restrittive per Ventimiglia e Sanremo dove si registra una maggiore incidenza del Coronavirus. Imperia – Saranno attuate da mercoledì le misure restrittive per Ventimiglia e Sanremo dove si registra una maggiore incidenza del Coronavirus.

In queste ore è in corso la definizione dell’ordinanza che sarà firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella giornata di domani.

Secondo le disposizioni, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei distretti sanitari 1 e 2 dell’Asl1, per Ventimiglia, Sanremo e altri comuni.

L’annuncio delle ulteriori restrizioni è stato dato direttamente dal Governatore per contenere una situazione preoccupante, non distante dai livelli della Francia, considerata zona rossa per i contagi.

Solo per il distretto 1 di Ventimiglia e gli altri comuni, sarà disposto il divieto di vendita di alcolici dalle 18, il divieto di asporto dalle ore 18, rimanendo sempre consentite le consegne a domicilio; divieto di assembramento assoluto e facoltà per i sindaci dei singoli comuni di adottare ulteriori misure maggiormente restrittive in ambito urbano; divieto di circolazione tra comuni di distretti diversi anche in un’ipotetica discesa di fascia della Liguria.