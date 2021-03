Sanremo (Imperia) – Ci saranno due ospiti speciali questa sera sul palco del Teatro Ariston con gli Extraliscio e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Si tratta di una coppia di ballerini, padre e figlia: Bruno Malpassi, di 80 anni, e la figlia Monia.

Bruno, maestro di balli tradizionali romagnoli, è fondatore e presidente del Gruppo Folk Italiano alla Casadei.

Da anni Malpassi porta la tradizione della Romagna in giro per l’Italia e all’estero, preparando nuovi ballerini perché la tradizione non vada persa.

Nel 2019 Bruno Malpassi ha ricevuto il “Premio del Folklore” da Giuseppe Conte. E’ anche tra i protagonisti del film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da balera”, presentato in anteprima al settembre dello scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia, in questi giorni viene presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, è candidato ai nastri d’Argento e arriverà al cinema tra la primavera e l’estate del 2021.

Una seconda particolare ospitata di ballerini, dopo la prima esibizione che ha visto la band accompagnata da due ballerini riminesi classe ’95, Elisa Fuchi e Christian Ermeti, che hanno ballato sulle note di Bianca Luce Nera, brano in concorso.

Durante la serata di ieri, giovedì, dedicata alle cover, gli Extraliscio sono saliti sul palco dell’Ariston i ballerini di polla chinata Loris Brini e Antonio Clemente, che si sono esibiti su “Medley Rosamunda”.