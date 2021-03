Genova – Una giornata di sole primaverile nel week end e la scena si ripete uguale da Voltri a Nervi, con passeggiate prese d’assalto e folle che stazionano su spiagge e nei parchi cittadini.

I pochi controlli effettuati nel fine settimana non hanno fermato gli assembramenti che si sono ripetuti, puntuali, anche questo week end.

Segnalazioni arrivano dalla passeggiata a mare di Voltri, da quella di Pegli, dalla Marina di Sestri, da corso Italia, Boccadasse e tutto il lungocosta di Levante, sino a Nervi.

Ovunque le scene sono state le stesse: folla, assembramenti, scarso rispetto per il distanziamento e mascherine “dimenticate” su spiagge e nei parchi pubblici.

Poche invece le segnalazioni di controlli.

Decisamente una brutta notizia visto che la Liguria è appena tornata in zona gialla mentre il ponente è ancora in zona arancione rinforzata proprio per il picco di nuovi contagi e per la diffusione delle varianti più aggressive del coronavirus.