La debole e rapida perturbazione proveniente dal nord Europa lascia la Liguria senza troppi effetti. Ora ci aspetta una domenica con un po’ di nuvolosità e clima abbastanza fresco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 7 marzo 2021

Al mattino delle nubi medio-basse interesseranno i versanti padani occidentali, ma saranno gradualmente sostituite da nubi medio-alte; altrove velature in aumento già dalle prime ore della mattinata

Nel pomeriggio stratificazioni medio-alte sull’intera regione, ma senza fenomeni associati.

Venti al mattino tesi/forti da nord tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli altrove. Nel pomeriggio moderati dai quadranti settentrionali sull’Imperiese, deboli variabili altrove.

Mare da stirato a poco mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: minime in calo nell’entroterra e stazionarie lungo la costa, massime in diminuzione ovunque

Costa: min +6/10°C, max +11/14°C

Interno: min -5/+5°C, max +5/11°C

Lunedì 8 marzo 2021

Nvolosità sparsa sull’intera regione, risulterà più compatta a levante dove non si escludono deboli piovaschi soprattutto al mattino.

Venti moderati da nord sul centro-ponente, da est a levante.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve rialzo.

Martedì 9 marzo 2021

Al mattino nuvolosità diffusa specie sul centro-levante, dal pomeriggio ampie schiarite sull’intera regione.

Temperature stazionarie.