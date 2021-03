Genova – La trattoria “A’ Lanterna di Don Andrea Gallo” riapre dopo l’allagamento causato dalla rottura di un grosso tubo dell’acquedotto nelle vicinanze del locale. L’appuntamento è per l’8 marzo, nella giornata internazionale delle Donne, perchè ogni giorno sia l’8 Marzo. La giornata inaugurale, frutto del lavoro di tanti volontari che hanno dedicato tempo e denaro a riparare tutti i danni, è dedicata a Clara Ceccarelli e a tutte le donne vittime di violenza e uccise dai Femminicidi, perché nessuna donna debba soffrire o peggio morire per mano di un uomo che possa pensare che una donna sia di sua proprietà.

“Come saprete – scrive la Comunità di San Benedetto al Porto che gestisce la struttura – lo scorso 15 febbraio alle ore 19 siamo stati colpiti da una “alluvione artificiale”: un tubo della rete idrica dal diametro di mezzo metro e che serve buona parte della città si è rotto durante dei lavori di cantiere in via di Francia allagando il nostro ristorante.

Tre settimane per ripristinare il locale, quando abbiamo iniziato non sapevamo quando saremmo riusciti a finire!

Per l’8 Marzo saremo pronti , grazie alla cooperazione e il sostegno che abbiamo ricevuto nel ripristino e pulizia dei locali da parte di Villa Perla Service e il Il Rastrello Cooperativa Sociale” .

Tutta la comunità di don Andrea Gallo vuole dire

GRAZIE a tutti voi che ci siete stati vicino!

GRAZIE ai diversi artisti che ci hanno dato la loro disponibilità e si stanno preparando per uno spettacolo in streaming di solidarietà

GRAZIE a tutti quelli che ci hanno chiesto come aiutare, a chi ha già donato e a chi donerà!

GRAZIE a tutti coloro che torneranno a pranzare e in futuro cenare da noi da quando riapriremo

La vostra presenza sara’ il sostegno più importante !

“La pandemia con le conseguenti chiusure e questo allagamento rappresentano il più duro colpo che mette davvero in crisi il ristorante fondato da Don Andrea Gallo 40 anni fa – spiegano alla Comunità – come prima impresa sociale della Comunità San Benedetto al Porto. Per quanto riguarda i danni, che le infiltrazioni d’acqua hanno provocato non sappiamo in quali tempi ed entità saranno risarciti. Per questo facciamo un appello a tutti quelli che sono in grado di donare con la causale “danni Lanterna di Don Gallo” dando così un aiuto al ristorante da lui fondato.

Donazione Libera con causale -DANNI LANTERNA DI DON GALLO

Tramite bonifico su conto corrente bancario:

Banca Etica – IBAN: IT78I0501801400000011382892

Info e prenotazioni:

Osteria Marinara A’ Lanterna di Don Gallo : 010256425

Francesco : 3394605727

Maura : 3450756979