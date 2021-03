Genova – Esce oggi il nuovo disco di Annalisa, dal titolo “Nuda10”, una nuova versione dell’album “Nuda”, uscito lo scorso autunno, a cui si aggiungono 6 nuovi brani tra inediti e rivisitazioni.

Oltre al singolo “Dieci”, presentato al Festival di Sanremo, all’album si aggiungono gli inediti “Eva+Eva”, “Amsterdam” con Alfa e “Movimento Lento” con la produzione di Studio Itaca, più due rivisitazioni di brani del passato come “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc, e “Il mondo prima di te” con Michele Bravi.

Nella versione digitale è presente anche la cover che de “La musica è finita” di Ornella Vanoni, presentata il giovedì sera sul palco dell’Ariston.

L’album è entrato direttamente alla numero uno della classifica di Amazon in preorder e le copie autografate sono andate già esaurite.

“Dieci”, dopo aver conquistato in pochi giorni i vertici delle classifiche digitali, è stabile nella Top 10 di Spotify, Apple Music, iTunes e Amazon Music, oltre a essere tra i brani di Sanremo più usati su TikTok e tra quelli maggiormente trasmessi dalle radio italiane.

Il brano è accompagnato da un video per la regia di Giacomo Triglia, girato nella metropolitana di Brescia.

Le immagini si ispirano al corto di Paul Thomas Anderson, “Anima”, e vede come protagonisti Annalisa e Riccardo Mandolini, attore tra i protagonisti della serie tv Netflix “Baby.

I due personaggi, legati dal destino, si rincorrono in metropolitana senza mai incrociarsi, se non alla fine, mentre Annalisa canta sotto una pioggia di fogli, le dieci ultime volte in cui si sono scritti, e quelle che serviranno ancora.

Un video che è piaciuto e non poco, viste le oltre due milioni di visualizzazioni.

Con 7 album all’attivo, 10 Dischi di Platino, 9 Dischi d’oro, 500 MILIONI di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, la carriera di Annalisa è costellata di successi tanto da affermarsi come una delle cantautrici più importanti del panorama musicale italiano che vanta anche tante collaborazioni, sia italiane che internazionali.

Questa la Tracklist di “Nuda10”