Genova – Sono stati sorpresi con in tasca droga e spray urticante.

Per questo un genovese di 22 anni è stato arrestato per spaccio mentre il giovane che era con lui, un 19enne anch’egli genovese, è stato denunciato per porto d’armi.

Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato i due giovani a bordo di uno scooter agitarsi alla vista delle divise, per questo hanno deciso di fermarli.

La perquisizione che ne è seguita ha permesso agli agenti di trovare il 22enne in possesso di un involucro trasparente contenente circa 97 gr. di cannabis che, visti anche i precedenti, gli sono costati l’arresto.

Il 19enne invece, trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.