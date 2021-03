Genova – Restano molto gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del ragazzino di 13 anni vittima di un incidente mentre scendeva con la mountain bike lungo i sentieri del monte Beigua tra i comuni di Stella e di Varazze.

Il ragazzo ha perso il controllo della bici finendo contro un albero mentre scendeva i ripidi sentieri trasformati in piste da corsa su terreno accidentato.

Un impatto violentissimo che avrebbe causato danni gravi all’addome ed alle gambe.

Sul posto sono intervenuti non senza difficoltà gli uomini del 118 ma per la gravità delle ferite e delle condizioni del ragazzino si è deciso di far intervenire l’elicottero che ha issato a bordo il ferito e lo ha portato velocemente all’ospedale Gaslini dove i medici si sono riservati la prognosi.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.