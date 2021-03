Rossiglione – Incidente mortale sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce nelle vicinanze dell’uscita di Rossiglione, in direzione nord. Per cause ancora da accertare un’auto ed un Tir si sono scontrati e ad avere la peggio è stato l’automobilista che ha perso la vita nel terribile impatto.

L’incidente è avvenuto sulla corsia di ingresso in autostrada di un’area di Servizio intorno alle 22 di ieri sera.

L’autostrada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso, purtroppo inutili per l’automobilista e lo sgombero dei mezzi incidentati.

Sempre ieri, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, un altro incidente – un frontale tra un’auto e un Tir – ha causato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni per diverse ore.