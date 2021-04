Genova – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina tra corso De Stefanis e via Bertuccioni, nel quartiere di Marassi.

Qui, per cause che sono ancora in via di accertamento, poco dopo le 8 di questa mattina, un’auto e uno scooter si sono scontrati proprio in prossimità dell’incrocio.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto finora riportato, ci sarebbe una persona in gravi condizioni.

Notizia in aggiornamento