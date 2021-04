Genova – E’ scesa in strada per gettare la spazzatura ed ha sentito il lamento di un animale scoprendo una decina di cuccioli rinchiusi in uno scatolone. E’ successo ieri pomeriggio in via del Commercio, nella delegazione di Nervi, nel levante genovese.

La donna ha subito chiamato il 112 che ha inviato la Croce Gialla che ha la delega per il soccorso degli animali insieme alla guardie eco-zoofile.

In breve i cuccioli sono stati salvati e trasferiti al canile di monte Contessa dove sono disponibili per l’adozione.

I piccoli animali, con poche settimane di vita, sarebbero quasi certamente finiti nel camion della spazzatura se la donna non li avesse trovati.

Per questo motivo, per ora a carico di ignoti, è scattata una denuncia per maltrattamento e abbandono di animali.

I volontari che soccorrono gli animali invitano a non abbandonare per strada o, peggio, tra la spazzatura, i cuccioli ma di darli in adozione alle strutture convenzionate che li accolgono gratuitamente o, nella peggiore delle ipotesi, ad avvertire telefonicamente, anche in modo anonimo, in modo che i cuccioli possano essere velocemente ritrovati.

Chi desiderasse adottare un cucciolo può contattare il canile di Monte Contessa