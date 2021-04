Genova – Un grosso camion sulla strada Sopraelevata nonostante i divieti, la segnaletica e i controlli della polizia locale.

Nuova segnalazione di un passaggio pericoloso di un mezzo pesante sulla Sopraelevata. Questa volta il mezzo è salito a ponente ed ha percorso la strada in direzione Levante.

Molte le segnalazioni di automobilisti che hanno anche cercato di segnalare al conducente che stava percorrendo una strada a lui vietata.

La struttura della Sopraelevata non è stata progettata per il peso dei mezzi pesanti e i divieti mostrati nella segnaletica non bloccano gli accessi illegali e pericolosi per la sicurezza della struttura.

Nemmeno i controlli riescono a impedire che la strada venga percorsa con potenziali rischi per la stabilità.

I segnalatori si domandano anche come sia possibile che il mezzo riesca a percorrere l’intero tragitto, sorvegliato da numerose telecamere, senza essere intercettato da chi dovrebbe garantire la sicurezza delle strade cittadine.

