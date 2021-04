Genova – Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce gratis nel tratto tra Ovada e Masone. Il provvedimento è scattato alla mezzanotte e garantisce l’esenzione totale del pedaggio, tra i caselli di Ovada e Masone. La misura è stata disposta in ragione della presenza, dal 12 aprile, di una deviazione di carreggiata sul tratto specifico, installata per consentire i lavori eseguiti, in modalità continuativa, all’interno della galleria Castello Sud.

La nuova configurazione delle esenzioni, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – finalizzata ad alleviare i disagi comportati dal piano di manutenzioni definito con il MIMS e con gli Enti territoriali – è stata determinata sulla base dell’analisi dei flussi di traffico registrati nell’ultimo periodo, tenendo conto dell’avanzamento dei lavori sulle tratte. A partire dalla stessa ora verrà ripristinato il regolare pedaggio in A10 tra il casello di Arenzano e l’allacciamento A26/A10 come conseguenza della rimozione dello scambio di carreggiata nel tratto della A26 nord situato circa 1 km dopo l’allacciamento con la A10 – che nelle scorse settimane determinava ripercussioni lungo la A10.

Il nuovo schema di esenzioni prevede pertanto la gratuità deI pedaggio per percorsi con origine/destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova Est e una riduzione del pedaggio di circa il 50% tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo. Tali agevolazioni sono riconosciute anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine o destinazione ai caselli dell’A10 da Albisola, dell’A7 da Vignole Borbera, dell’A12 da Sestri Levante.

Si ricorda infine che Autostrade per l’Italia, a partire dal 19 aprile 2021 ha disposto, in condivisione con Anas e le Istituzioni del territorio, la gratuità del pedaggio nel tratto di A7 tra Ronco Scrivia e Busalla in entrambi i sensi di marcia, unica alternativa alla viabilità locale interessata da lavori di ripristino per la frana sulla SS35 dei Giovi.