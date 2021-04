Genova – Pezzi di intonaco e cornicione che si staccano da un palazzo e precipitano a terra, sul marciapiede e in strada, danneggiando auto in sosta e il dehor di una pizzeria.

E’ successo ieri sera, intorno alle 21,30 in corso Sardegna, poco oltre l’incrocio con piazza Giusti in direzione Marassi.

Alcuni passanti hanno sentito i colpi e hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno subito transennato la zona e sono saliti con l’autoscala sino al punto del cedimento ed hanno rimosso tutto il materiale che poteva ancora cadere a terra.

Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso il passaggio pedonale. Fortunatamente al momento del crollo il marciapiede era deserto.